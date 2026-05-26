Вступ-2026: стартує додаткова реєстрація на іспити в магістратуру й аспірантуру

26 травня в Україні розпочинається додатковий період реєстрації для вступників до магістратури та аспірантури, які з поважних причин не встигли подати документи в основний етап.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
За інформацією профільного відомства, цей етап є останнім шансом для майбутніх магістрантів та аспірантів отримати перепустку на складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та Єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).
Процедуру оформлення документів традиційно здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти. Вступники мають право вибору зручного для себе формату:
"Вступникам у магістратуру та аспірантуру, які планують реєструватися дистанційно, необхідно заздалегідь згенерувати та підготувати кваліфікований електронний підпис (КЕП)", - нагадують організатори тестування.
Без електронного підпису відправити документи онлайн буде неможливо.
Усі заклади вищої освіти зобов'язані оперативно надавати інформаційну підтримку абітурієнтам.
Відповідні контакти - номери телефонів "гарячих ліній" та спеціальні електронні скриньки для довідок - виші мають оприлюднити на офіційних вебсайтах у розділах приймальних комісій.
Читайте також про те, що в Україні вже стартувала основна сесія НМТ-2026. Тестування відбувається за стандартною моделлю, а заходи безпеки будуть посилені. Цьогоріч кількість учасників зросла, як в Україні, так і за кордоном.
Раніше ми писали про те, чи можна скласти НМТ-2026 під час додаткової сесії, якщо не пройшов тестування в основний період.