Поступление-2026: стартует дополнительная регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

26 мая в Украине начинается дополнительный период регистрации для поступающих в магистратуру и аспирантуру, которые по уважительным причинам не успели подать документы в основной этап.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
По информации профильного ведомства, этот этап является последним шансом для будущих магистрантов и аспирантов получить пропуск на сдачу Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и Единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ).
Процедуру оформления документов традиционно осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений. Поступающие имеют право выбора удобного для себя формата:
"Поступающим в магистратуру и аспирантуру, которые планируют регистрироваться дистанционно, необходимо заранее сгенерировать и подготовить квалифицированную электронную подпись (КЭП)", - напоминают организаторы тестирования.
Без электронной подписи отправить документы онлайн будет невозможно.
Все высшие учебные заведения обязаны оперативно оказывать информационную поддержку абитуриентам.
Соответствующие контакты - номера телефонов "горячих линий" и специальные электронные ящики для справок - вузы должны обнародовать на официальных сайтах в разделах приемных комиссий.
