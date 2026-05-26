Поступление-2026: стартует дополнительная регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

08:00 26.05.2026 Вт
2 мин
На регистрацию отвели всего 3 дня
aimg Василина Копытко
Дополнительная регистрация будет проходить с 26 по 28 мая (фото: Getty Images)

26 мая в Украине начинается дополнительный период регистрации для поступающих в магистратуру и аспирантуру, которые по уважительным причинам не успели подать документы в основной этап.

Главное:

  • Ограниченные сроки: Дополнительное окно для регистрации открыто только три дня - с 26 по 28 мая включительно.
  • Формат подачи: Зарегистрироваться на экзамены можно как лично в учреждении высшего образования, так и дистанционно.
  • Важное условие: Для подачи документов в онлайн-режиме абитуриентам обязательно понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Как будет происходить регистрация

По информации профильного ведомства, этот этап является последним шансом для будущих магистрантов и аспирантов получить пропуск на сдачу Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и Единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ).

Процедуру оформления документов традиционно осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений. Поступающие имеют право выбора удобного для себя формата:

  • Личный визит в приемную комиссию выбранного вуза.
  • Дистанционное отправление пакета документов на электронный адрес заведения.

"Поступающим в магистратуру и аспирантуру, которые планируют регистрироваться дистанционно, необходимо заранее сгенерировать и подготовить квалифицированную электронную подпись (КЭП)", - напоминают организаторы тестирования.

Без электронной подписи отправить документы онлайн будет невозможно.

Где получить консультацию

Все высшие учебные заведения обязаны оперативно оказывать информационную поддержку абитуриентам.

Соответствующие контакты - номера телефонов "горячих линий" и специальные электронные ящики для справок - вузы должны обнародовать на официальных сайтах в разделах приемных комиссий.

Читайте также о том, что в Украине уже стартовала основная сессия НМТ-2026. Тестирование происходит по стандартной модели, а меры безопасности будут усилены. В этом году количество участников выросло, как в Украине, так и за рубежом.

Ранее мы писали о том, можно ли сдать НМТ-2026 во время дополнительной сессии, если не прошел тестирование в основной период.

