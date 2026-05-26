Поступление-2026: стартует дополнительная регистрация на экзамены в магистратуру и аспирантуру

Важное условие: Для подачи документов в онлайн-режиме абитуриентам обязательно понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Как будет происходить регистрация

По информации профильного ведомства, этот этап является последним шансом для будущих магистрантов и аспирантов получить пропуск на сдачу Единого вступительного экзамена (ЕВЭ), Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) и Единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ).

Процедуру оформления документов традиционно осуществляют приемные комиссии высших учебных заведений. Поступающие имеют право выбора удобного для себя формата:

Личный визит в приемную комиссию выбранного вуза.

в приемную комиссию выбранного вуза. Дистанционное отправление пакета документов на электронный адрес заведения.

"Поступающим в магистратуру и аспирантуру, которые планируют регистрироваться дистанционно, необходимо заранее сгенерировать и подготовить квалифицированную электронную подпись (КЭП)", - напоминают организаторы тестирования.

Без электронной подписи отправить документы онлайн будет невозможно.

Где получить консультацию

Все высшие учебные заведения обязаны оперативно оказывать информационную поддержку абитуриентам.

Соответствующие контакты - номера телефонов "горячих линий" и специальные электронные ящики для справок - вузы должны обнародовать на официальных сайтах в разделах приемных комиссий.