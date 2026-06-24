Вступ-2026: що робити, якщо втратили документи про освіту

Для абітурієнтів, які з різних причин втратили документи про освіту, МОН розробило чіткий алгоритм дій для отримання дублікатів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.
Головне:
Якщо ви втратили документ про загальну середню освіту, діяти потрібно так:
Інформацію про свій атестат можна знайти в електронному вигляді, навіть якщо на руках нічого немає:
Важливо: ДП "Інфоресурс" надає лише інформацію з бази даних, але не виготовляє дублікати документів.
МОН радить перевірити наявність усіх документів вже сьогодні, щоб уникнути зайвих клопотів під час подання заяв через кабінет вступника, адже вступна кампанія 2026 року до професійних коледжів стартує з 25 червня, а до закладів вищої освіти - з 1 липня.
Читайте також про те, що іспити для майбутніх магістрів пройдуть з 26 червня до 14 липня, а для майбутніх аспірантів - з 14 до 29 липня. Усі вступники уже отримали запрошення, вони надійшли у персональні кабінети.
Раніше ми писали про те, що у 2026-му до магістратури планують вступати понад 102 тисячі абітурієнтів. Їм уже надійшли екзаменаційні листки.