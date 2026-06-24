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Вступ-2026: що робити, якщо втратили документи про освіту

08:07 24.06.2026 Ср
2 хв
Чи вдасться відновити атестат, якщо школа на ТОТ чи в зоні бойових дій?
aimg Василина Копитко
Вступна кампанія у коледж стартує уже 25 червня (фото: Getty Images)

Для абітурієнтів, які з різних причин втратили документи про освіту, МОН розробило чіткий алгоритм дій для отримання дублікатів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook.

Головне:

  • Як отримати дублікат: Подайте заяву до школи, яка видала документ. Якщо заклад на окупованій території чи в зоні бойових дій - зверніться до будь-якої іншої школи за місцем перебування.
  • Пошук даних: Якщо втратили номер атестата, знайдіть його онлайн через ЄДЕБО. Якщо дані невідомі - зверніться із запитом до ДП "Інфоресурс".
  • Важливо: ДП "Інфоресурс" надає лише інформацію з бази даних, але не виготовляє дублікати атестатів.
  • Час діяти: Вступ до коледжів розпочинається 25 червня, до вишів - з 1 липня. Перевірте документи вже сьогодні.

Як отримати дублікат атестата

Якщо ви втратили документ про загальну середню освіту, діяти потрібно так:

  • Зверніться до рідної школи: Подайте заяву на виготовлення дубліката до закладу, який видав оригінал.
  • Якщо школа на ТОТ чи в зоні бойових дій: Зверніться із заявою до будь-якої іншої школи відповідного ступеня за вашим місцем проживання. Адміністрація закладу допоможе з процедурою отримання даних.

Що робити, якщо ви забули серію та номер документа

Інформацію про свій атестат можна знайти в електронному вигляді, навіть якщо на руках нічого немає:

  • Якщо ви знаєте дані документа: Скористайтеся сервісом Реєстру документів про освіту ЄДЕБО. Це найшвидший спосіб підтвердити дані онлайн.
  • Якщо дані невідомі: Зверніться із письмовою заявою до ДП "Інфоресурс", яке адмініструє ЄДЕБО. Вони допоможуть знайти дані про ваш документ.

Важливо: ДП "Інфоресурс" надає лише інформацію з бази даних, але не виготовляє дублікати документів.

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МОН радить перевірити наявність усіх документів вже сьогодні, щоб уникнути зайвих клопотів під час подання заяв через кабінет вступника, адже вступна кампанія 2026 року до професійних коледжів стартує з 25 червня, а до закладів вищої освіти - з 1 липня.

Читайте також про те, що іспити для майбутніх магістрів пройдуть з 26 червня до 14 липня, а для майбутніх аспірантів - з 14 до 29 липня. Усі вступники уже отримали запрошення, вони надійшли у персональні кабінети.

Раніше ми писали про те, що у 2026-му до магістратури планують вступати понад 102 тисячі абітурієнтів. Їм уже надійшли екзаменаційні листки.

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