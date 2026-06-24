Поступление-2026: что делать, если потеряли документы об образовании

Для абитуриентов, которые по разным причинам утратили документы об образовании, МОН разработало четкий алгоритм действий для получения дубликатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.
Главное:
Если вы потеряли документ об общем среднем образовании, действуйте следующим образом:
Информацию о своем аттестате можно найти в электронном виде, даже если на руках ничего нет:
Важно: ГП "Инфоресурс" предоставляет только информацию из базы данных, но не изготавливает дубликаты документов.
МОН рекомендует проверить наличие всех документов уже сегодня, чтобы избежать лишних хлопот при подаче заявлений через кабинет абитуриента, ведь вступительная кампания 2026 года в профессиональные колледжи стартует с 25 июня, а в высшие учебные заведения - с 1 июля.
Читайте также о том, что экзамены для будущих магистров пройдут с 26 июня по 14 июля, а для будущих аспирантов - с 14 по 29 июля. Все абитуриенты уже получили приглашения, они поступили в личные кабинеты.
Ранее мы писали о том, что в 2026 году в магистратуру планируют поступить более 102 тысяч абитуриентов. Им уже прислали экзаменационные листы.