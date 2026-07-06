Вступ-2026: як розрахувати конкурсний бал і хто отримає додаткові бонуси

Головне: Конкурсний бал не є середнім арифметичним : для кожної спеціальності діють вагові коефіцієнти, що визначають пріоритетність предметів.

: для кожної спеціальності діють вагові коефіцієнти, що визначають пріоритетність предметів. Є фіксовані пороги для вступу : 130, 140 та 150 балів, залежно від спеціальності.

: 130, 140 та 150 балів, залежно від спеціальності. Додаткові бали (до 15) можуть отримати випускники підготовчих відділень та спортсмени.

можуть отримати випускники підготовчих відділень та спортсмени. Попередньо розрахувати свій рейтинг можна на порталі ЄДЕБО.

Розрахунок конкурсного бала

Конкурсний бал вступника формується не простим додаванням результатів тестів. Для кожної спеціальності Міністерство освіти і науки встановлює предметні коефіцієнти, які визначають "вагу" кожного предмета НМТ.

Наприклад, для гуманітарних напрямків ключовими є оцінки з української мови та історії, для технічних - з математики, для медичних - з біології та хімії. Важливо пам'ятати, що для більшості творчих спеціальностей 70% успіху забезпечує саме творчий конкурс.

Для попереднього розрахунку власних шансів абітурієнти можуть скористатися офіційним калькулятором на порталі ЄДЕБО.

Мінімальні порогові бали

При вступі на бюджет та контракт діють різні мінімальні вимоги:

150 балів: для спеціальностей "Міжнародні відносини", "Право", "Міжнародне право", "Публічне управління та адміністрування", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини".

для спеціальностей "Міжнародні відносини", "Право", "Міжнародне право", "Публічне управління та адміністрування", "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія", а також для спеціалізації "Міжнародні економічні відносини". 140 балів: мінімальний поріг для спеціальності "Фармація".

мінімальний поріг для спеціальності "Фармація". 130 балів: мінімум для вступу на бюджет за іншими спеціальностями.

мінімум для вступу на бюджет за іншими спеціальностями. 100 балів: мінімальний поріг для вступу на контракт (якщо інше не визначено Правилами прийому конкретного ЗВО).

Хто має право на додаткові бали

Окремі категорії вступників можуть отримати перевагу при формуванні рейтингового списку: