Вступ-2026: як розрахувати конкурсний бал і хто отримає додаткові бонуси

Окрім результатів НМТ, на підсумковий показник при вступі впливають вагові коефіцієнти, встановлені для кожної спеціальності, та додаткові бонуси для певних категорій абітурієнтів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на МОН.
Головне:
Конкурсний бал вступника формується не простим додаванням результатів тестів. Для кожної спеціальності Міністерство освіти і науки встановлює предметні коефіцієнти, які визначають "вагу" кожного предмета НМТ.
Наприклад, для гуманітарних напрямків ключовими є оцінки з української мови та історії, для технічних - з математики, для медичних - з біології та хімії. Важливо пам'ятати, що для більшості творчих спеціальностей 70% успіху забезпечує саме творчий конкурс.
Для попереднього розрахунку власних шансів абітурієнти можуть скористатися офіційним калькулятором на порталі ЄДЕБО.
При вступі на бюджет та контракт діють різні мінімальні вимоги:
Окремі категорії вступників можуть отримати перевагу при формуванні рейтингового списку:
Раніше ми писали про те, що 1 липня стартувала реєстрація елекронних кабінетів, а з 19 липня можна буде уже подати заяви на вступ. МОН цьогоріч оновило правила вступу на бакалаврат: скоротило кількість заяв, дозволило вступ для випускників закордонних шкіл без НМТ та скасувало мотиваційні листи.
Нагадаємо, що нещодавно спілка ректорів звернулася до міністрав освіти та науки України Оксена Лісового із закликом знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на елітні спеціальності із 150 до 130 балів. Втім МОН заявило, що не переглядатиме мінімальний конкурсний бал.