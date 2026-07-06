Поступление-2026: как рассчитать конкурсный балл и кто получит дополнительные бонусы

Главное: Конкурсный балл не средний арифметический : для каждой специальности действуют весовые коэффициенты, определяющие приоритетность предметов.

: для каждой специальности действуют весовые коэффициенты, определяющие приоритетность предметов. Есть фиксированные пороги для поступления : 130, 140 и 150 баллов в зависимости от специальности.

: 130, 140 и 150 баллов в зависимости от специальности. Дополнительные баллы (до 15) могут получить выпускники подготовительных отделений и спортсмены.

могут получить выпускники подготовительных отделений и спортсмены. Предварительно рассчитать свой рейтинг можно на портале ЕГЕБО.

Расчет конкурсного балла

Конкурсный балл поступающего формируется не простым добавлением результатов тестов. Для каждой специальности Министерство образования и науки устанавливает предметные коэффициенты, определяющие "вес" каждого предмета НМТ.

Например, для гуманитарных направлений ключевые оценки по украинскому языку и истории, для технических - по математике, для медицинских - по биологии и химии. Важно помнить, что для большинства творческих специальностей 70% успеха обеспечивает именно творческий конкурс.

Для предварительного расчета собственных шансов абитуриенты могут воспользоваться официальным калькулятором на портале ЕДЕБО.

Минимальные пороговые баллы

При поступлении на бюджет и контракт действуют разные минимальные требования:

150 баллов: для специальностей "Международные отношения", "Право", "Международное право", "Публичное управление и администрирование", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", а также для специализации "Международные экономические отношения".

для специальностей "Международные отношения", "Право", "Международное право", "Публичное управление и администрирование", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", а также для специализации "Международные экономические отношения". 140 баллов: минимальный порог специальности "Фармация".

минимальный порог специальности "Фармация". 130 баллов: минимум для поступления в бюджет по другим специальностям.

минимум для поступления в бюджет по другим специальностям. 100 баллов: минимальный порог для вступления на контракт (если иное не определено Правилами приема конкретного ЗВО).

Кто имеет право на дополнительные баллы

Отдельные категории абитуриентов могут получить преимущество при формировании рейтингового списка: