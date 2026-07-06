Поступление-2026: как рассчитать конкурсный балл и кто получит дополнительные бонусы

Кроме результатов НМТ, на итоговый показатель при поступлении влияют весовые коэффициенты, установленные каждой специальности, и дополнительные бонусы для определенных категорий абитуриентов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МОН.
Главное:
Конкурсный балл поступающего формируется не простым добавлением результатов тестов. Для каждой специальности Министерство образования и науки устанавливает предметные коэффициенты, определяющие "вес" каждого предмета НМТ.
Например, для гуманитарных направлений ключевые оценки по украинскому языку и истории, для технических - по математике, для медицинских - по биологии и химии. Важно помнить, что для большинства творческих специальностей 70% успеха обеспечивает именно творческий конкурс.
Для предварительного расчета собственных шансов абитуриенты могут воспользоваться официальным калькулятором на портале ЕДЕБО.
При поступлении на бюджет и контракт действуют разные минимальные требования:
Отдельные категории абитуриентов могут получить преимущество при формировании рейтингового списка:
Ранее мы писали о том, что 1 июля стартовала регистрация электронных кабинетов, а с 19 июля можно будет уже подать заявления на поступление. МОН в этом году обновило правила поступления на бакалавриат: сократило количество заявлений, разрешило поступление для выпускников зарубежных школ без НМТ и отменило мотивационные письма.
Напомним, что недавно союз ректоров обратился к министрам образования и науки Украины Оксену Лесному с призывом снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов. Но МОН заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл.