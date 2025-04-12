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Безкоштовна освіта в Європі: як українцям вступити в університети Польщі, Німеччини і Чехії

Субота 12 квітня 2025 08:00
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Безкоштовна освіта в Європі: як українцям вступити в університети Польщі, Німеччини і Чехії За яких умов українці можуть навчатись безкоштовно (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українці можуть здобувати вищу освіту за кордоном на безкоштовній основі. Головна вимога - володіння іноземною мовою на високому рівні.

РБК-Україна розповідає, як українцям безкоштовно навчатись у Польщі, Німеччині та Чехії.

Польща

Українці повинні володіти польською на рівні С1, щоб навчатись на безкоштовній основі. Свої знання слід підтвердити Державним сертифікатом. З документів потрібно мати карту поляка, або посвідку на проживання (Karta stałego pobytu), або PESEL UKR.

Вступ відбувається на конкурсній основі, але не всі університети мають безплатну форму навчання, вона є у цих закладах:

  • Вроцлавській політехніці;
  • Ягеллонському університеті;
  • Краківському державному економічному університеті;
  • Державному університеті "Люблінська політехніка";
  • Державному університеті Марії Кюрі-Склодовської;
  • Варшавському університеті економіки.

Більшість державних ВНЗ Польщі вимагають від українців результати НМТ, але є низка приватних закладів, куди можна поступити без цього тесту.

Вартість навчання у польських університетах на платній формі коливається від 4 000 до 72 000 злотих.

Німеччина

Для того, щоб безкоштовно навчатись у німецьких ВНЗ, потрібно володіти німецькою на рівні - В-2/С-1 (за тестом TestDaf). А також скласти успішно вступні іспити. НМТ для вступу у ВНЗ Німеччини не потрібно.

Українцям також слід мати або студентську візу, або статус тимчасового захисту чи інші документи, які дозволяють легальне перебування в країні.

Переважно перед вступом іноземці спершу проходять Studienkolleg - підготовчий факультет при університетах. Тут теж є платна і державна форма навчання. Рік у Studienkolleg коштує 5-6 тисяч євро, а в університеті 10-20 тисяч.

Безкоштовна освіта в Європі: як українцям вступити в університети Польщі, Німеччини і ЧехіїРівень володіння іноземною мовою слід підтвердити відповідним сертифікатом (фото: Getty Images)

Чехія

Чехія також вимагає від іноземців знання мови на рівні С1 для можливості безкоштовного навчання в університетах. Для вступу треба підтвердити своє володіння чеською відповідним сертифікатом.

У більшості ВНЗ потрібно складати вступні іспити, іноді заклади проводять власні тести або співбесіди для визначення рівня знань кандидатів. Майже всі університети не вимагають в українців сертифіката ЗНО/НМТ.

Середня вартість навчання на платній формі становить 2 тисячі євро, ціна за деякі спеціальності може доходити до 15 тисяч.

Раніше ми писали про те, що цьогоріч абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) - 5 балів - з математики, іноземної мови та фізики; 6 балів - з хімії; 7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології; 8 балів - з історії України.

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