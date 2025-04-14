Визнані світом. 10 українських ВНЗ, які ввійшли у міжнародний рейтинг 2025
Іспанський міжнародний рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025 визначив найкращі університети у світі. Цьогоріч Україну представила рекордна кількість закладів - 61.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.
Найкращі університети за міжнародною версією
У список найкращих українських університетів, за версією SCImago Institutions Rankings, потрапили:
- Сумський державний університет;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Київський столичний університет імені Бориса Грінченка;
- Національний університет "Львівська політехніка";
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Міжрегіональна академія управління персоналом;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
- Державний університет "Житомирська політехніка";
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.
Про рейтинг SCImago Institutions Rankings
SCImago Institutions Rankings - міжнародна система оцінювання наукових й академічних установ. Рейтинг складають з 2009 року, у ньому аналізують діяльність освітніх закладів за напрямами:
- дослідницька ефективність (50%);
- інноваційні розробки (30%);
- суспільний вплив (20%).
При оцінюванні враховують:
- вплив наукових публікацій;
- рівень міжнародного співробітництва;
- відкритий доступ до досліджень;
- розвиток патентної діяльності;
- технологічний внесок і цифрову присутність університету.
Торік також при визначенні переліку найкращих ВНЗ почали враховувати їх внесок у досягнення цілей сталого розвитку ООН, рівень залучення жінок до досліджень і вплив досліджень на державну політику.
Читайте також про те, що у 2025 році абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) - 5 балів - з математики, іноземної мови та фізики; 6 балів - з хімії; 7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології; 8 балів - з історії України.
Раніше ми писали про те, як українці можуть вступити у ВНЗ Польщі та чи треба для цього складати НМТ.
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