Визнані світом. 10 українських ВНЗ, які ввійшли у міжнародний рейтинг 2025

Торік також при визначенні переліку найкращих ВНЗ почали враховувати їх внесок у досягнення цілей сталого розвитку ООН, рівень залучення жінок до досліджень і вплив досліджень на державну політику.

SCImago Institutions Rankings - міжнародна система оцінювання наукових й академічних установ. Рейтинг складають з 2009 року, у ньому аналізують діяльність освітніх закладів за напрямами:

Читайте також про те, що у 2025 році абітурієнти зможуть вступити до університетів, якщо наберуть мінімальні бали з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) - 5 балів - з математики, іноземної мови та фізики; 6 балів - з хімії; 7 балів - з української мови, української літератури, географії та біології; 8 балів - з історії України.

Раніше ми писали про те, як українці можуть вступити у ВНЗ Польщі та чи треба для цього складати НМТ.

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