Вступ-2025: скільки балів треба, щоб потрапити на бюджет у Києві

Скільки балів треба на бюджет

Прохідні бали можуть змінюватися залежно від спеціальності та конкуренції. Від вступників на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" та "Міжнародні відносини" вимагають бал не нижче 150.

Нижче наводимо дані про торішній рейтинговий бал у ВНЗ Києва, очікується, що цьогоріч він буде приблизно таким же.

Найвищі прохідні бали у ВНЗ Києва:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 165,81 бала;

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 162,25 бала;

Університет "Київська школа економіки" - 161,16;

Національний університет "Києво-Могилянська академія" - 156,58 бала;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця - 148,87 бала;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 140,29 бала;

Київський національний університет будівництва і архітектури - 140,23 бала;

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка - 140,16 бала;

Державний торговельно-економічний університет - 140,00 бала;

Київський національний лінгвістичний університет - 139,95 бала.

Додамо, що на бюджет можна подати документи у 5 ВНЗ, на платну форму навчання - 10 заяв. Абітурієнтам варто ретельно вивчати правила прийому вибраного вишу та спеціальності, а також стежити за оновленнями на сайтах закладів.

У яких закладах найнижчий рейтинговий бал: