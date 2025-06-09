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Поступление-2025: сколько баллов надо, чтобы попасть на бюджет в Киеве

Сколько баллов нужно для поступления на бюджет в Киеве (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Поступление на бюджет в киевские вузы в 2025 году остается непростой задачей - конкуренция за места растет, особенно на топовые специальности. Рейтинговый балл в столичных заведениях колеблется от 118 до 165 баллов.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает о том, сколько баллов нужно для поступления на бюджет в Киеве.

Сколько баллов нужно на бюджет

Проходные баллы могут меняться в зависимости от специальности и конкуренции. От поступающих на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения" требуют балл не ниже 150.

Ниже приводим данные о прошлогоднем рейтинговом балле в вузах Киева, ожидается, что в этом году он будет примерно таким же.

Самые высокие проходные баллы в вузах Киева:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 165,81 балла;
  • НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 162,25 балла;
  • Университет "Киевская школа экономики" - 161,16 балла;
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 156,58 балла;
  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца - 148,87 балла;
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 140,29 балла;
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры - 140,23 балла;
  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко - 140,16 балла;
  • Государственный торгово-экономический университет - 140,00 балла;
  • Киевский национальный лингвистический университет - 139,95 балла.

Добавим, что на бюджет можно подать документы в 5 вузов, на платную форму обучения - 10 заявлений. Абитуриентам стоит тщательно изучать правила приема выбранного вуза и специальности, а также следить за обновлениями на сайтах заведений.

В каких заведениях самый низкий рейтинговый балл:

  • Киевский профессиональный колледж прикладных наук - 118,53 балла;
  • Киевский профессиональный колледж туризма и гостиничного хозяйства - 120,53 балла;
  • Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиэра - 126,45 балла;
  • Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского - 126,77 балла;
  • Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств - 127,50 балла.

Читайте также о том, какие заведения высшего образования по всей Украине имеют самый высокий проходной балл на бюджет.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году английский язык стал самым популярным четвертым предметом для НМТ. Его выбрали более трети участников. Наименее популярными предметами остаются физика и химия.

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