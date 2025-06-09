Поступление-2025: сколько баллов надо, чтобы попасть на бюджет в Киеве

Поступление на бюджет в киевские вузы в 2025 году остается непростой задачей - конкуренция за места растет, особенно на топовые специальности. Рейтинговый балл в столичных заведениях колеблется от 118 до 165 баллов.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает о том, сколько баллов нужно для поступления на бюджет в Киеве.
Проходные баллы могут меняться в зависимости от специальности и конкуренции. От поступающих на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения" требуют балл не ниже 150.
Ниже приводим данные о прошлогоднем рейтинговом балле в вузах Киева, ожидается, что в этом году он будет примерно таким же.
Самые высокие проходные баллы в вузах Киева:
Добавим, что на бюджет можно подать документы в 5 вузов, на платную форму обучения - 10 заявлений. Абитуриентам стоит тщательно изучать правила приема выбранного вуза и специальности, а также следить за обновлениями на сайтах заведений.
В каких заведениях самый низкий рейтинговый балл:
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