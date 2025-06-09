Поступление-2025: сколько баллов надо, чтобы попасть на бюджет в Киеве

Сколько баллов нужно на бюджет

Проходные баллы могут меняться в зависимости от специальности и конкуренции. От поступающих на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения" требуют балл не ниже 150.

Ниже приводим данные о прошлогоднем рейтинговом балле в вузах Киева, ожидается, что в этом году он будет примерно таким же.

Самые высокие проходные баллы в вузах Киева:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 165,81 балла;

НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 162,25 балла;

Университет "Киевская школа экономики" - 161,16 балла;

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 156,58 балла;

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца - 148,87 балла;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 140,29 балла;

Киевский национальный университет строительства и архитектуры - 140,23 балла;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко - 140,16 балла;

Государственный торгово-экономический университет - 140,00 балла;

Киевский национальный лингвистический университет - 139,95 балла.

Добавим, что на бюджет можно подать документы в 5 вузов, на платную форму обучения - 10 заявлений. Абитуриентам стоит тщательно изучать правила приема выбранного вуза и специальности, а также следить за обновлениями на сайтах заведений.

В каких заведениях самый низкий рейтинговый балл: