Вступ-2025: у МОН нагадали про важливу дату, яку не можна пропустити абітурієнтам

Міністерство освіти і науки України нагадало важливі терміни та правила для абітурієнтів, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2025 році. Подати заяву на вступ на бакалавра або медичного магістра (на бюджет або контракт) можна до 18:00 1 серпня 2025 року.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Вступна кампанія 2025

Подати заявку абітурієнти можуть через електронні кабінети. Кожен вступник має право подати до 15 заяв загалом:

5 на бюджет;

10 на контракт.

У кожній заяві потрібно зазначити пріоритетність - від 1 (найвищий) до нижчого. Важливо: після подання змінити або скасувати пріоритет неможливо - у разі скасування заява втрачає свій пріоритет і вже не враховується в конкурсі на бюджет.

Реєстрація завершується 1 серпня о 18.00 (скриншот)

Коли чекати результатів вступу

Після завершення прийому заяв, приймальна комісії їх розглядає. Кінцевий список рекомендованих до зарахування на бюджет опублікують до 6 серпня на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Також результат вступники можуть переглянути у себе в електронному кабінеті.

Щоб скористатися правом на бюджетне місце, вступники мають підтвердити свій вибір до 18:00 9 серпня - через електронний кабінет або особисто у виші. Якщо це не зробити вчасно, рекомендація анулюється, і місце передадуть іншому вступнику. Фінальне зарахування на бюджетну форму навчання проведуть до 11 серпня.

Після завершення бюджетного етапу розпочнеться зарахування на контракт. Списки рекомендованих до зарахування на контракт оприлюднять не раніше 12 серпня, а саме зарахування, включно з можливістю навчання за кошти державного пільгового кредиту, триватиме до 30 серпня 2025 року.