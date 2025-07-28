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Поступление-2025: в МОН напомнили о важной дате, которую нельзя пропустить абитуриентам

Понедельник 28 июля 2025 16:05
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Поступление-2025: в МОН напомнили о важной дате, которую нельзя пропустить абитуриентам Заявки на поступление в вузы можно подавать до 1 августа (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Министерство образования и науки Украины напомнило важные сроки и правила для абитуриентов, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2025 году. Подать заявление на поступление на бакалавра или медицинского магистра (на бюджет или контракт) можно до 18:00 1 августа 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.

Вступительная кампания 2025 года

Подать заявку абитуриенты могут через электронные кабинеты. Каждый поступающий имеет право подать до 15 заявлений в целом:

  • 5 на бюджет;

  • 10 на контракт.

В каждом заявлении нужно указать приоритетность - от 1 (самый высокий) до низшего. Важно: после подачи изменить или отменить приоритет невозможно - в случае отмены заявление теряет свой приоритет и уже не учитывается в конкурсе на бюджет.

Поступление-2025: в МОН напомнили о важной дате, которую нельзя пропустить абитуриентамРегистрация завершается 1 августа в 18.00 (скриншот)

Когда ждать результатов поступления

После завершения приема заявлений, приемная комиссии их рассматривает. Конечный список рекомендованных к зачислению на бюджет опубликуют до 6 августа на сайте Вступ.ОСВИТА.UA. Также результат абитуриенты могут посмотреть у себя в электронном кабинете.

Чтобы воспользоваться правом на бюджетное место, абитуриенты должны подтвердить свой выбор до 18:00 9 августа - через электронный кабинет или лично в вузе. Если это не сделать вовремя, рекомендация аннулируется, и место передадут другому абитуриенту. Финальное зачисление на бюджетную форму обучения проведут до 11 августа.

После завершения бюджетного этапа начнется зачисление на контракт. Списки рекомендованных к зачислению на контракт обнародуют не ранее 12 августа, а само зачисление, включая возможность обучения за средства государственного льготного кредита, продлится до 30 августа 2025 года.

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