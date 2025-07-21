Вступ-2025: як правильно розставити пріоритети у заявках, щоб не втратити шанс на бюджет

Як подавати заяви

На одну конкурсну пропозицію можна подати:

одну заяву на бюджет/контракт;

іншу - виключно на контракт.

Ці заяви матимуть різні пріоритети, які система враховуватиме окремо.

Як працює алгоритм адресного розміщення

Усі заяви з пріоритетами братимуть участь в алгоритмі адресного розміщення:

заяви на бюджет/контракт - беруть участь у розподілі бюджетних місць;

заяви лише на контракт - розглядаються для контрактної форми навчання.

Після завершення основного етапу вступники, які:

не підтвердили рекомендацію;

не отримали жодної рекомендації;

бажають навчатися одночасно на двох освітніх програмах,

зможуть отримати рекомендацію на вакантне контрактне місце - як за заявами на бюджет/контракт, так і за тими, що подавалися лише на контракт.

Рекомендацію можна отримати лише за однією із поданих заяв.

Абітурієнти мають розставити пріоритет у заявках (скриншот)

Чи можна отримати державний грант на контракт

Якщо вступник набрав на НМТ 140+, 150+ або 170+ балів з двох предметів, він може претендувати на повну або часткову компенсацію вартості навчання за рахунок державного гранту. Але у випадку, якщо вступник отримує рекомендацію на бюджет і відмовляється, грант автоматично скасовується.

Встановлення пріоритетів: як це працює

Подати можна до 15 заяв, із яких максимум 5 - на бюджет.

Пріоритети встановлюються у довільному порядку - наприклад, пріоритет 1 може бути й на контракті.

1 - найвищий пріоритет, тобто це найбажаніша для вступу заява.

Кожен пріоритет можна використати тільки один раз - або на заяву на бюджет/контракт, або лише на контракт.

Якщо абітурієнт не проходить за першим пріоритетом, той автоматично зміщується на наступне місце (скриншот)

Два етапи надання рекомендацій

Перший етап - за алгоритмом адресного розміщення:

за заявами на бюджет/контракт - рекомендація на бюджет;

за заявами лише на контракт - рекомендація на контракт.

Другий етап - після завершення основного зарахування:

участь беруть ті, хто не отримав або не підтвердив рекомендацію, а також ті, хто хоче навчатися на двох програмах;

у цьому випадку заклад вищої освіти сам надає рекомендацію на контракт за конкурсним балом вступника і в межах ліцензованих обсягів.

Коли можна скасувати заяву

Заяву з пріоритетом можна скасувати, але:

якщо її вже зареєстрував заклад освіти, подати з тим самим пріоритетом знову буде неможливо;

без втрати пріоритету скасування можливе лише на етапі, коли заява має статус "Зареєстровано в ЄДЕБО".

Важливі дати

Якщо вступник отримав рекомендацію за результатами адресного розміщення:

до 18:00 9 серпня - потрібно підтвердити вибір місця навчання;

до 23:59:59 11 серпня - заклад має зарахувати вступника.

Якщо рекомендацію не було надано: