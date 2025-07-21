Вступ-2025: як правильно розставити пріоритети у заявках, щоб не втратити шанс на бюджет

У 2025 році вступники до закладів вищої освіти можуть подати до 15 заяв і мають встановити пріоритетність кожної з них - від 1 до 15. Ці пріоритети обов'язкові як для заяв на бюджет/контракт, так і для тих, що подаються лише на контракт.
РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа" розповідає про те, що треба знати абітурієнтам про виставлення пріоритетів у заявках.
На одну конкурсну пропозицію можна подати:
Ці заяви матимуть різні пріоритети, які система враховуватиме окремо.
Усі заяви з пріоритетами братимуть участь в алгоритмі адресного розміщення:
Після завершення основного етапу вступники, які:
зможуть отримати рекомендацію на вакантне контрактне місце - як за заявами на бюджет/контракт, так і за тими, що подавалися лише на контракт.
Рекомендацію можна отримати лише за однією із поданих заяв.
Якщо вступник набрав на НМТ 140+, 150+ або 170+ балів з двох предметів, він може претендувати на повну або часткову компенсацію вартості навчання за рахунок державного гранту. Але у випадку, якщо вступник отримує рекомендацію на бюджет і відмовляється, грант автоматично скасовується.
Подати можна до 15 заяв, із яких максимум 5 - на бюджет.
Пріоритети встановлюються у довільному порядку - наприклад, пріоритет 1 може бути й на контракті.
1 - найвищий пріоритет, тобто це найбажаніша для вступу заява.
Кожен пріоритет можна використати тільки один раз - або на заяву на бюджет/контракт, або лише на контракт.
Перший етап - за алгоритмом адресного розміщення:
Другий етап - після завершення основного зарахування:
Заяву з пріоритетом можна скасувати, але:
Якщо вступник отримав рекомендацію за результатами адресного розміщення:
Якщо рекомендацію не було надано:
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