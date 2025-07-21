Поступление-2025: как расставить приоритеты в заявках, чтобы не потерять шанс на бюджет

В 2025 году поступающие в учреждения высшего образования могут подать до 15 заявлений и должны установить приоритетность каждого из них - от 1 до 15. Эти приоритеты обязательны как для заявлений на бюджет/контракт, так и для тех, которые подаются только на контракт.
РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа" рассказывает о том, что нужно знать абитуриентам о выставлении приоритетов в заявках.
На одно конкурсное предложение можно подать:
Эти заявления будут иметь разные приоритеты, которые система будет учитывать отдельно.
Все заявления с приоритетами будут участвовать в алгоритме адресного размещения:
После завершения основного этапа абитуриенты, которые:
смогут получить рекомендацию на вакантное контрактное место - как по заявлениям на бюджет/контракт, так и по тем, что подавались только на контракт.
Рекомендацию можно получить только по одному из поданных заявлений.
Если абитуриент набрал на НМТ 140+, 150+ или 170+ баллов по двум предметам, он может претендовать на полную или частичную компенсацию стоимости обучения за счет государственного гранта. Но в случае, если поступающий получает рекомендацию на бюджет и отказывается, грант автоматически отменяется.
Подать можно до 15 заявлений, из которых максимум 5 - на бюджет.
Приоритеты устанавливаются в произвольном порядке - например, приоритет 1 может быть и на контракте.
1 - самый высокий приоритет, то есть это самое желанное для поступления заявление.
Каждый приоритет можно использовать только один раз - либо на заявление на бюджет/контракт, либо только на контракт.
Первый этап - по алгоритму адресного размещения:
Второй этап - после завершения основного зачисления:
Заявление с приоритетом можно отменить, но:
Если поступающий получил рекомендацию по результатам адресного размещения:
Если рекомендация не была предоставлена:
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