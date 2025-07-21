Поступление-2025: как расставить приоритеты в заявках, чтобы не потерять шанс на бюджет

Как подавать заявления

На одно конкурсное предложение можно подать:

одно заявление на бюджет/контракт;

другое - исключительно на контракт.

Эти заявления будут иметь разные приоритеты, которые система будет учитывать отдельно.

Как работает алгоритм адресного размещения

Все заявления с приоритетами будут участвовать в алгоритме адресного размещения:

заявления на бюджет/контракт - участвуют в распределении бюджетных мест;

заявления только на контракт - рассматриваются для контрактной формы обучения.

После завершения основного этапа абитуриенты, которые:

не подтвердили рекомендацию;

не получили ни одной рекомендации;

желают учиться одновременно на двух образовательных программах,

смогут получить рекомендацию на вакантное контрактное место - как по заявлениям на бюджет/контракт, так и по тем, что подавались только на контракт.

Рекомендацию можно получить только по одному из поданных заявлений.

Абитуриенты должны расставить приоритет в заявках (скриншот)

Можно ли получить государственный грант на контракт

Если абитуриент набрал на НМТ 140+, 150+ или 170+ баллов по двум предметам, он может претендовать на полную или частичную компенсацию стоимости обучения за счет государственного гранта. Но в случае, если поступающий получает рекомендацию на бюджет и отказывается, грант автоматически отменяется.

Установление приоритетов: как это работает

Подать можно до 15 заявлений, из которых максимум 5 - на бюджет.

Приоритеты устанавливаются в произвольном порядке - например, приоритет 1 может быть и на контракте.

1 - самый высокий приоритет, то есть это самое желанное для поступления заявление.

Каждый приоритет можно использовать только один раз - либо на заявление на бюджет/контракт, либо только на контракт.

Если абитуриент не проходит по первому приоритету, тот автоматически смещается на следующее место (скриншот)

Два этапа предоставления рекомендаций

Первый этап - по алгоритму адресного размещения:

по заявлениям на бюджет/контракт - рекомендация на бюджет;

по заявлениям только на контракт - рекомендация на контракт.

Второй этап - после завершения основного зачисления:

участие принимают те, кто не получил или не подтвердил рекомендацию, а также те, кто хочет учиться на двух программах;

в этом случае заведение высшего образования само предоставляет рекомендацию на контракт по конкурсному баллу поступающего и в пределах лицензированных объемов.

Когда можно отменить заявление

Заявление с приоритетом можно отменить, но:

если его уже зарегистрировало учебное заведение, подать с тем же приоритетом снова будет невозможно;

без потери приоритета отмена возможна только на этапе, когда заявление имеет статус "Зарегистрировано в ЕГЭБО".

Важные даты

Если поступающий получил рекомендацию по результатам адресного размещения:

до 18:00 9 августа - нужно подтвердить выбор места обучения;

до 23:59:59 11 августа - заведение должно зачислить абитуриента.

Если рекомендация не была предоставлена: