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Встретится с Зеленским и не только: детали визита Блинкена в Украину

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Украину встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По имеющейся у РБК-Украина информации, Блинкен уже успел посетить детскую больницу "Охмадит". Также у него запланирована поездка в Киевскую область.

Напомним, ранее стало известно, что Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он объявит США о выделении Киеву и его соседям еще 2,6 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.

Отметим, что это уже не первый визит Блинкена в Украину во время войны. В последний раз американский чиновник был в Киеве в конце апреля вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Тогда Блинкен заявлял, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем Путин "будет находиться на сцене".

Кроме того, Зеленский передал Блинкену план усиления санкций против России.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен