Зустрінеться з Зеленським і не тільки: деталі візиту Блінкена в Україну

За наявною у РБК-Україна інформацією, Блінкен вже встиг відвідати дитячу лікарню "Охмадит". Також у нього запланована поїздка в Київську область.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він оголосить США про виділення Києву і його сусідам ще 2,6 мільярда доларів на допомогу у сфері безпеки.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

Зазначимо, що це вже не перший візит Блінкена в Україну під час війни. Востаннє Американський чиновник був у Києві наприкінці квітня разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Тоді Блінкен заявляв, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж Путін "перебуватиме на сцені".

Крім того, Зеленський передав Блінкену план посилення санкцій проти Росії.