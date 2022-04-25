Блинкен: независимая Украина просуществует намного дольше, чем Путин
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем российский президент Владимир Путин "будет находиться на сцене".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Суть в следующем. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем на сцене будет находиться Владимир Путин. И наша поддержка Украины в будущем будет продолжаться. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим окончательный успех", - отметил он на брифинге возле польско-украинской границы.
По его словам, вчерашняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была продуктивной, она продлилась около трех часов. Он также подтвердил, что добирался с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киев на поезде.
"Поэтому мы мало что видели, кроме как в окно поезда. В самом Киеве мы пошли сразу к президентскому дворцу… Мы, конечно, видели людей на улицах Киева - это свидетельство того, что битва за Киев выиграна", - подчеркнул Блинкен.
Он также добавил, что в Киеве частично наблюдаются признаки "нормальной жизни", но ситуация в столице резко контрастирует с тем, что происходит в других частях Украины, в частности, на юге и востоке.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский передал Блинкену план усиления санкций против России.
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