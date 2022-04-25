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Зеленский передал Блинкену и Остину план усиления санкций против России

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Украина, Понедельник 25 апреля 2022 11:08
Зеленский передал Блинкену и Остину план усиления санкций против России Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский передал американской стороне План действий по усилению санкций против Российской Федерации. План наработан международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского утром 61-го дня войны.

"Помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с представителями Соединенных Штатов, которые вчера прибыли в Киев, - госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином", - сказал он.

По его словам,"переговоры были достаточно долгими, более 3 часов и содержательными, обнадеживающими и что важно результативными".

"Согласовали с американской стороной дальнейшие шаги для укрепления ВСУ, удовлетворения приоритетных потребностей нашей армии, в том числе это касается и подготовки к большой министерской встречи во вторник, где соберутся 40 министров обороны государств-партнеров", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевой вопрос - защита Украины, свободы на востоке Европы.

"Обсудили пути усиления санкций, тот факт что РФ не ищет мира свидетельствует, что нужно большее санкционное давление. Поэтому мы передали партнерам специальный план по усилению санкций против РФ, который разработала международная экспертная группа под руководством Ермака и Макфола", - сказал он.

Майкл Макфол - бывший посол США в России (2012-2014). Андрей Ермак - руководитель Офиса президента Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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