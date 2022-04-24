Блинкен и глава Пентагона уже в Киеве. Встречаются с Зеленским, - Арестович
В Украину с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Президент Владимир Зеленский проводит с ними встречу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.
"Да, они прямо сейчас (в Киеве - ред.), разговаривают с президентом", - заявил Арестович.
Стоит отметить, что визит Блинкена и Остина Зеленский анонсировал еще вчера во время пресс-конференции в Киеве.
"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.
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