Блинкен и глава Пентагона уже в Киеве. Встречаются с Зеленским, - Арестович

В Украину с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Президент Владимир Зеленский проводит с ними встречу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"Да, они прямо сейчас (в Киеве - ред.), разговаривают с президентом", - заявил Арестович.

Стоит отметить, что визит Блинкена и Остина Зеленский анонсировал еще вчера во время пресс-конференции в Киеве.

"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.