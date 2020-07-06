На встрече в Берлине не было никаких ультиматумов от России, - Резников

Во время встречи советников "нормандской четверки" в Берлине российская сторона не выдвигала никаких ультиматумов по поводу изменений к Конституции Украины. Речь идет об изменениях к Конституции относительно особого статуса Донбасса.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Резникова, история о якобы ультиматумах от России является надуманной, да и вообще это слово нельзя применять к переговорам в Берлине.

"Задачей для минской трехсторонней контактной группы является обсуждение правовых аспектов минских соглашений, в том числе закона, который сокращенно мы называем особым статусом. И такой закон парламент Украины прошлой каденции принял, его действие продлено до 31 декабря текущего года парламентом уже этой каденции. Это и есть элемент минских соглашений", - пояснил он.

При этом министр по вопросам реинтеграции в очередной раз подчеркнул, что о внесении особого статуса Донбасса в украинскую Конституцию не может быть и речи.

"Ранее с российской стороны звучало, что особый статус должен быть включен в Конституцию Украины. Но никакого особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и любых других районов также в Конституции Украины быть не может", - подчеркнул Резников.

Напомним, 3 июля в Берлине состоялись переговоры советников "нормандской четверки", которые продолжались около 10 часов. После завершения переговоров, представитель России заявил, что стороны не смогли договориться по поправкам к Конституции Украины с целью закрепления особого статуса Донбасса.

Отметим, что выдвижение ультиматумов на встрече в Берлине также отрицают в Российской Федерации.