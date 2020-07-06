На зустрічі у Берліні не було жодних ультиматумів від Росії, - Резніков

Під час зустрічі радників "нормандської четвірки" у Берліні російська сторона не висувала жодних ультиматумів щодо змін до Конституції України. Мова йде про зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Резнікова, історія про нібито ультиматуми від Росії є надуманою, та й взагалі це слово не можна застосовувати до переговорів у Берліні.

"Завданням для мінської трьохсторонньої контактної групи є обговорення правових аспектів мінських угод, в тому числі закону, що скорочено ми називаємо особливим статусом. І такий закон парламент України минулої каденції ухвалив, його дію продовжено до 31 грудня поточного року вже парламентом цієї каденції. Це і є елемент мінських угод", - пояснив він.

При цьому міністр з питань реінтеграції в чергове наголосив, що про внесення особливого статусу Донбасі до української Конституції не може бути й мови.

"Раніше з російської сторони лунало, що особливий статус мав би бути включений до Конституції України. Але ніякого особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей та будь-яких інших районів також в Конституції України бути не може", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, 3 липня у Берліні відбулися переговори радників "нормандської четвірки", які тривали близько 10 годин. Після завершення переговорів, представник Росії заявив, що сторони не змогли домовитися щодо поправок до Конституції України з метою закріплення особливого статусу Донбасу.

Зазначимо, висунення ультиматумів на зустрічі у Берліні також заперечують в Російській Федерації.