К приему эвакуированных из Китая готовы четыре объекта, - Минздрав

Фото: Дмитрий Коваль (moz.gov.ua)

По словам Дмитрия Коваля, все четыре места находятся в разных городах Украины

Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все четыре места находятся в разных городах Украины.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль.

Напомним, 19 февраля украинский самолет прибыл в город Ухань провинции Хубэй (Китай) для эвакуации граждан Украины и иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. На борту самолета находится опытная команда медиков.

Ожидается, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейса PQ7301 авиакомпании SkyUp придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Отмечалось, что украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создан двойное кольцо защиты.