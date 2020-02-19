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Посольство уточнило число украинцев и иностранцев в эвакуационном списке

Новости » Общество     19.02.2020 - 15:42
Посольство уточнило число украинцев и иностранцев в эвакуационном списке
Фото: эвакуация граждан Украины из Китая (china.mfa.gov.ua)

Уже началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp

Посольство Украины в Китае завершило все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй. В эвакуационном списке 48 граждан Украины и 29 иностранцев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что пассажиры самолета украинского спецрейса даже из самых отдаленных уголков провинции Хубэй уже находятся в международном аэропорту Тяньхе (г.Ухань).

Посольство уточнило число украинцев и иностранцев в эвакуационном спискеФото: эвакуация граждан Украины из Китая (china.mfa.gov.ru)

"Все граждане Украины и иностранцы, которые будут эвакуированы в Украину, уже доставлены в международный аэропорт г. Ухань. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс авиакомпании SkyUp", - говорится в сообщении.

Посольство уточнило число украинцев и иностранцев в эвакуационном спискеФото: эвакуация граждан Украины из Китая (china.mfa.gov.ru)

Ранее сообщалось, что вокруг помещения, куда будут изолированы на 14-дневный карантин эвакуированные граждане Украины и иностранцы из Уханя, будет создано двойное кольцо защиты.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации.

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