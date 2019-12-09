Встреча Зеленского и Путина: в Украине назвали участников

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель будут на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Тимошенко отметил, что Оржель и Витренко будут принимать участие в обсуждении вопросов газа.

"О делегации. Зная вопрос по газу, в составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, касающихся них", - сказал он.

Тимошенко добавил, что как советники будут присутствовать и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак.

Напомним, в Кремле заявили, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече двух президентов. Также в Париже с Путиным будут помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.

Отметим, ранее сообщалось, что сегодня Путин и Зеленский обсудят газовый вопрос и ситуацию на Донбассе.