Зустріч Зеленського і Путіна: в Україні назвали учасників

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель будуть присутні на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Тимошенко зазначив, що Оржель та Вітренко будуть приймати участь в обговоренні питань газу.

"Щодо делегації. Знаючи питання щодо газу, у складі делегації є пан Оржель та пан Вітренко. При потребі вони будуть приймати участь в обговоренні питань газу і інших питань, які стосуються них", - сказав він.

Тимошенко додав, що як радники будуть присутні і голова Служби безпеки України Іван Баканов, і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, і начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак візьмуть участь у зустрічі двох президентів. Також в Парижі з Путіним будуть помічники президента Росії Юрій Ушаков і Владислав Сурков.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що сьогодні Путін і Зеленський обговорять газове питання і ситуацію на Донбасі.