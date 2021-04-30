Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі чекають на конкретні пропозиції

Російська Федерація досі не отримувала від України пропозицію про зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У Кремлі чекають, що конкретні ініціативи надійдуть в офіційному або робочому порядку.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Напевно, в робочому хоча б або офіційному порядку нам повинні бути передані і озвучені якісь пропозиції конкретні. Поки немає нічого - ні по порядку денному, ні по чому", - зазначив Пєсков. Він додав, що Москва "чекає, коли якісь конкретні пропозиції надійдуть".