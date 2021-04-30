Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі чекають на конкретні пропозиції
Російська Федерація досі не отримувала від України пропозицію про зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У Кремлі чекають, що конкретні ініціативи надійдуть в офіційному або робочому порядку.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.
"Напевно, в робочому хоча б або офіційному порядку нам повинні бути передані і озвучені якісь пропозиції конкретні. Поки немає нічого - ні по порядку денному, ні по чому", - зазначив Пєсков.
Він додав, що Москва "чекає, коли якісь конкретні пропозиції надійдуть".
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що зустріч Зеленського з Путіним відбудеться тільки на нейтральному майданчику. І на сьогодні можна розглядати будь-яку нейтральну країну, оскільки раунд переговорів тільки почався.
У російського президента вчора заявили, що у питанні зустрічі просунутися не вдається, але заступник голови адміністрації Дмитро Козак перебуває в постійному контакті з Офісом президента України.
Зазначимо, сам Зеленський не виключав, що зустріч могла б пройти у Ватикані, а Путін кличе його до Москви, але тільки на зустріч з питань двосторонніх відносин. Обговорювати війну на Донбасі російський президент радить безпосередньо з ватажками "ЛДНР".