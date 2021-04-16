Встреча Зеленского, Макрона и Меркель пройдет сегодня в Париже: что известно

Зеленский и Макрон встретятся в Париже

Переговоры президентов были запланированы на 16 апреля в рамках официального визита Владимира Зеленского во Францию. Встреча начнется в 13:15 (14:15 по Киеву). Она пройдет в Елисейском дворце в формате обеда.

Меркель присоединится к переговорам онлайн

Канцлер Германии Ангела Меркель также будет участвовать в переговорах с Зеленским и Макроном в пятницу. Она присоединится к беседе президентов по видеосвязи. Таким образом, переговоры будут трехсторонними.

Что обсудят во время встречи

Основной темой переговоров станет обострение ситуации на Донбассе. Как сообщили в Елисейском дворце, во время встречи стороны обсудят риски эскалации конфликта, которые вызваны наращиванием военных подразделений России рядом с украинской границей.

Отметим, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон являются участниками переговорного процесса в нормандском формате, выполняя роль посредников между Украиной и РФ в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Подготовка переговоров

В марте президент Владимир Зеленский сообщил, что намерен обсудить эскалацию вооруженного противостояния на востоке Украины со всеми лидерами нормандской четверки. Однако если такая встреча не состоится, глава государства выразил готовность провести переговоры отдельно с каждой стороной нормандского формата.

В ответ на это в Кремле заявили, что Владимир Путин не планирует разговор с украинским президентом.

В начале апреля стало известно о подготовке трехсторонней встречи Зеленского, Меркель и Макрона. Переговоры президента Украины с лидерами нормандского формата из-за обострения ситуации на Донбассе анонсировал глава ОП Андрей Ермак.

Ранее Макрон и Меркель встретились с Путиным

30 марта состоялась видеоконференция с участием президента России и лидеров Германии и Франции. Одной из тем обсуждения стала ситуация на Донбассе.

Владимир Путин обвинил Украину в якобы провокационных действиях с целью эскалации конфликта. Также глава РФ заявил, что украинская сторона отказывается выполнять Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые были согласованы в июле прошлого года.

При этом канцлер Германии и президент Франции призвали к проведению переговоров в полноценном нормандском формате с участием всех 4-х сторон.