Ничего об Украине без Украины: МИД о переговорах Меркель, Путина и Макрона

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на планы Кремля по переговорам лидеров России, Германии и Франции , в частности, о ситуации на Донбассе. Киев выступает против такого формата переговоров по Донбассу.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России", - сказал он.

Как отметил Николенко, в украинском МИД убеждены, что достичь сдвигов в ключевых вопросах мирного урегулирования на Донбассе можно только в полном составе "Нормандии".

"На фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство нашего государства сейчас прилагает активных усилий для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров нормандской четверки", - добавил представитель МИД.

Напомним, сегодня в Кремле заявили о подготовке трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции. На повестке дня переговоров, в частности, вопрос обострения ситуации на Донбассе.