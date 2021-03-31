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У Макрона заявили, что РФ должна взять обязательство по стабилизации ситуации на Донбассе

Новина українською → Среда 31 марта 2021 00:23
У Макрона заявили, что РФ должна взять обязательство по стабилизации ситуации на Донбассе Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Инна Собора

У президента Франции Эммануэля Макрона рассказали о трехсторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе французского президента.

Отмечается, что во время переговоров вечером 30 марта обсуждались несколько тем, среди которых - вопрос Украины.

"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кремле ранее сообщили, что Путин в ходе разговора с Меркель и Макроном обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Несколько дней назад в Кремле заявили о подготовке трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции. Среди тем должны были обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе.

Вскоре Министерство иностранных дел Украины раскритиковало планы Кремля и выступило против такого формата переговоров.

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