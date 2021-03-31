У Макрона заявили, что РФ должна взять обязательство по стабилизации ситуации на Донбассе
У президента Франции Эммануэля Макрона рассказали о трехсторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
Отмечается, что во время переговоров вечером 30 марта обсуждались несколько тем, среди которых - вопрос Украины.
"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Напомним, в Кремле ранее сообщили, что Путин в ходе разговора с Меркель и Макроном обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.
Несколько дней назад в Кремле заявили о подготовке трехсторонних переговоров лидеров России, Германии и Франции. Среди тем должны были обсудить вопрос обострения ситуации на Донбассе.
Вскоре Министерство иностранных дел Украины раскритиковало планы Кремля и выступило против такого формата переговоров.