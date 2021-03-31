У Макрона заявили, что РФ должна взять обязательство по стабилизации ситуации на Донбассе

У президента Франции Эммануэля Макрона рассказали о трехсторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе французского президента.

Отмечается, что во время переговоров вечером 30 марта обсуждались несколько тем, среди которых - вопрос Украины. "Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.