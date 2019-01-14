Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может состояться в феврале

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

КНДР еще не ответила на предложение США

Американская сторона предложила Северной Корее провести саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в середине февраля во Вьетнаме. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь наТһе Japan Times со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.

По данным издания, КНДР еще не ответила на это предложение.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и лидер КНДР могут провести личную встречу в Бангкоке, Ханое и Гавайях. CNN пишет, что некоторые эксперты обеспокоены тем, что организация саммита во вьетнамской столице Ханое станет ложным сигналом относительно политики США в отношении этой страны, поскольку предполагает сравнения Северной Кореи с Вьетнамом. Официальное место проведения встречи еще не сообщалось.

Напомним, администрация Трампа начала поиски места для встречи Трампа с Ким Чен Ыном. По данным CNN, еще в конце 2018 года администрация президента США направила представителей в несколько городов мира.

Отметим, накануне Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова. В частности, как считает советник президента Южной Кореи по национальной безопасности, Пхеньян тоже нужно будет пойти на уступки.

До этого Ким Чен Ын сообщил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время".