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Администрация Трампа начала поиски места для встречи президента США с Ким Чен Ыном

Новости » Политика    04.01.2019 - 06:50
Администрация Трампа начала поиски места для встречи президента США с Ким Чен Ыном
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Лидеры США и КНДР ранее заявили о взаимном желании провести деловую встречу

В Администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сообщили, что сейчас занимаются поиском места для проведения новой встречи главы государства Дональда Трампа с лидером Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыном. Как сообщает РБК-Украина, об этом передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По данным источников, еще в конце 2018 года администрация Трампа направила своих представителей в несколько мест мира. Среди них есть также места в Азии, которые могли бы стать площадкой для второго саммита с Ким Чен Ыном

Известно, что поиск подходящего места встречи лдеров двух государств начался еще до того, когда Трамп официально объявил о саммите с Ким Чен Ыном.

Также сообщается, что Вашингтон предлагал Пхеньяну провести второй саммит лидеров в Швейцарии, где Ким Чен Ын обучался в 1990 годах. Однако то предложение не получило развития.

Впервые Трамп и Ким Чен Ын провели саммит в Сингапуре в июне 2018 года. Итогом встречи стало подписание декларации о совместной работе по денуклеаризации Корейского полуострова. МИД КНДР в ноябре пригрозил Вашингтону возобновить наращивание ядерного оружия, если с Северной Кореи не будут сняты санкции. США заявили, что готовы сделать это только после полной денуклеаризации КНДР.

Напомним, недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время".

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