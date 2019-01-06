ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации полуострова

Новости » Политика    06.01.2019 - 05:59
Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации полуострова
Фото: Мун Чжэ Ин (Yonhap)

КНДР ранее просила о снятии санкции

Частичное снятие санкций Соединенных Штатов с Северной Кореи (КНДР) могли бы ускорить процесс денуклеаризации КНДР. Об этом заявили у президента Южной Корей Мун Чжэ Ина, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В частности, как считает советник президента Южной Кореи по национальной безопасности, Пхеньяну тоже нужно будет пойти на уступки.

"Прорыв, возможно, случится в том случае, если в КНДР предприняли бы смелые шаги, а США в то же время частично отменили санкции", - сказал советник.

Также он добавил, что сторонам необходимо начать действовать, "а не просто обмениваться устными обещаниями".

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и рассчитывает вскоре встретиться с ним.

Отметим, что сейчас в администрации президента Соединенных Штатов  занимаются поиском места для проведения новой встречи главы государства Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп рассчитывает на скорую встречу с Ким Чен Ыном Ким Чен Ын призвал лидера Южной Кореи проводить в 2019 году больше саммитов
Новости Украины КНДРядерное оружиеСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь