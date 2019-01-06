Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации полуострова

Фото: Мун Чжэ Ин (Yonhap)

КНДР ранее просила о снятии санкции

Частичное снятие санкций Соединенных Штатов с Северной Кореи (КНДР) могли бы ускорить процесс денуклеаризации КНДР. Об этом заявили у президента Южной Корей Мун Чжэ Ина, передает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В частности, как считает советник президента Южной Кореи по национальной безопасности, Пхеньяну тоже нужно будет пойти на уступки.

"Прорыв, возможно, случится в том случае, если в КНДР предприняли бы смелые шаги, а США в то же время частично отменили санкции", - сказал советник.

Также он добавил, что сторонам необходимо начать действовать, "а не просто обмениваться устными обещаниями".

Напомним, несколько дней назад президент США Дональд Трамп получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и рассчитывает вскоре встретиться с ним.

Отметим, что сейчас в администрации президента Соединенных Штатов занимаются поиском места для проведения новой встречи главы государства Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.