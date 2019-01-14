Зустріч Трампа з Кім Чен Ином може відбутись у лютому

Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

КНДР ще не відповіла на пропозицію США

Американська сторона запропонувала Північній Кореї провести саміт між президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином у середині лютого у В'єтнамі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись наThe Japan Times із посиланням на газету Yomiuri Shimbun.

За даними видання, КНДР ще не відповіла на цю пропозицію.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп і лідер КНДР можуть провести особисту зустріч в Бангкоці, Ханої та Гаваях. CNN пише, що деякі експерти занепокоєні тим, що організація саміту у в'єтнамській столиці Ханої стане хибним сигналом щодо політики США стосовно цієї країни, оскільки передбачає порівняння Північної Кореї з В'єтнамом. Про офіційне місце проведення зустрічі ще не повідомлялось.

Нагадаємо, адміністрація Трампа почала пошуки місця для зустрічі Трампа з Кім Чен Ином. За даними CNN, ще в кінці 2018 року адміністрація президента США направила представників до кілької міст світу.

Відзначимо, напередодні Сеул порадив США зняти санкції з КНДР для денуклеаризації Корейського півострова. Зокрема, як вважає радник президента Південної Кореї з національної безпеки, Пхеньяну теж потрібно буде піти на поступки.

До цього Кім Чен Ин повідомив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "в будь-який час".