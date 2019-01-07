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Bloomberg назвал вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Новости » Политика    07.01.2019 - 16:59
Bloomberg назвал вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (facebook.com/WhiteHouse)

Следующий саммит лидеров США и Северной Кореи может пройти в Ханое

Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут провести следующую встречу в Ханое (Вьетнам). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

В частности, Bloomberg со ссылкой на источники южнокорейской газеты Munhwa Ilbo утверждает, что второй саммит лидеров США и КНДР может пройти в Ханое. Источники в дипломатических кругах отметили, что представители обеих стран уже встречались в столице Вьетнама для обсуждения возможности новых переговоров на высшем уровне.

На сегодня официальные источники не комментируют эту информацию. В то же время стало известно, что в конце 2018 года Вьетнам посетили глава МИД КНДР Ли Ен Хо и представитель Госдепартамента США Марк Ламберт.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Трампа начала поиски места для встречи президента США с Ким Чен Ыном. По данным CNN, еще в конце 2018 года администрация президента США направила представителей в несколько городов мира.

Отметим, накануне Сеул посоветовал США снять санкции с КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова.

 

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