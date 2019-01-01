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Ким Чен Ын назвал время встречи с Трампом

Новости » Политика    01.01.2019 - 02:58
Ким Чен Ын назвал время встречи с Трампом
Фото: первая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа (facebook.com/WhiteHouse)

Лидеры КНДР и США могут встретиться "в любое время"

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын сообщил, когда он может провести встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным издания, лидер КНДР сказал, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время".

"Ким предупреждает, что Северная Корея может рассмотреть возможность изменения курса, если США сохранят давление", - сообщает AFP в Twitter.

Ким Чен Ын назвал время встречи с Трампом

Ким Чен Ын добавил, что политика США может заставить Северную Корею искать "другой путь" денуклеаризации.

Напомним, недавно в Госдепартаменте США сообщили, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу в начале 2019 года. За несколько недель до этого президент Трамп заявлял, что не стоит торопиться в подготовке новой встречи с лидером Северной Кореи.

Ранее Северная Корея пригрозила возобновлением развития ядерного арсенала в случае, если Соединенные Штаты Америки не отменят экономические санкции.

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