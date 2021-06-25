Встреча Путина и Зеленского может сорваться. В России назвали причину

В России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Песков заявил о "противоречивой" политики Киева "в выстраивании отношений с РФ".
"Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского", - заявил он.
У Путина также не видят необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу.
"Украинский вопрос - это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России", - заявил пресс-секретарь Путина.
Напомним, вчера Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.
Отметим, ввести санкции против Чемезова и Шелкова решили на заседании СНБО 18 июня.
Кроме того, Украина ввела санкции против чиновников и олигархов, близких к российскому президенту Владимиру Путину.