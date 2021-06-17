ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин готов к встрече с Зеленским, но подготовка к ее организации пока не ведется

Новина українською →
Москва, Четверг 17 июня 2021 13:33
Путин готов к встрече с Зеленским, но подготовка к ее организации пока не ведется Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России готовы к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Однако, подготовка к ее организации пока не ведется.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, конкретных шагов по подготовке такого мероприятия пока не предпринималось.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось", - сказал Песков.

Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться. Президент России ответил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом.

Больше о планах украинской стороны провести переговоры с РФ в материале "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

Отметим, вчера Путин и Байден провели переговоры в Женеве. Они, в частности, обсуждали возвращение должности спецпредставителя США по Украине

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
Третий день в Украине более 1 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Испытательный срок. Чем закончился саммит Путина и Байдена в Женеве