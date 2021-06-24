Президент подписал санкции против главы "Ростеха"
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Отныне эти санкции официально начали действовать.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Чемезов является близким соратником российского президента Владимира Путина, он входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия", которая является политсилой Путина.
Вместе с Чемезовым в санкционный список попал еще один россиянин - Михаил Шелков, который обладает металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", входящей в состав "Ростех".
В их отношении были применены следующие санкции:
- блокировка активов;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины, других форм празднования.
Эти ограничения будут действовать минимум 3 года, если не будут продлены.
Напомним, ввести санкции против Чемезова и Шелкова решили на заседании СНБО 18 июня.