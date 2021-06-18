Украина наложила санкции на главу "Ростеха"

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании принял решение о введении санкций против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Под санкции также попал руководитель предприятия из состава "Ростеху".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале .

Глава "Ростеха" Чемезов также является близким соратником российского президента Владимира Путина. В частности, Чемезов входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия", которая является политической силой Путина.

С 2014 года Чемезов находится под санкциями Европейского союза, которые были введены из-за агрессии России в отношении Украины.

Вместе с Чемезовым в санкционный список, утвержденный СНБО, попал еще один россиянин - Михаил Шелков.

По данным Forbes, Шелков обладает металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", которая входит в состав "Ростех". Эта корпорация занимается изготовлением титана.