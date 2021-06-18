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Украина наложила санкции на главу "Ростеха"

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Киев, Пятница 18 июня 2021 19:43
Украина наложила санкции на главу "Ростеха" Фото: Сергей Чемезов, глава "Ростеха" (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет национальной безопасности и обороны Украины на сегодняшнем заседании принял решение о введении санкций против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Под санкции также попал руководитель предприятия из состава "Ростеху".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава "Ростеха" Чемезов также является близким соратником российского президента Владимира Путина. В частности, Чемезов входит в бюро высшего совета партии "Единая Россия", которая является политической силой Путина.

С 2014 года Чемезов находится под санкциями Европейского союза, которые были введены из-за агрессии России в отношении Украины.

Вместе с Чемезовым в санкционный список, утвержденный СНБО, попал еще один россиянин - Михаил Шелков.

По данным Forbes, Шелков обладает металлургической корпорацией "ВСМПО-АВИСМА", которая входит в состав "Ростех". Эта корпорация занимается изготовлением титана.

Напомним, СНБО сегодня ввел санкции против Дмитрия Фирташа за участие его титанового бизнеса в поставках сырья российским военным предприятиям.

Больше о решениях сегодняшнего заседания СНБО - в материале РБК-Украина.

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