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Украина ввела санкции против окружения Путина

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Киев, Четверг 24 июня 2021 18:30
Украина ввела санкции против окружения Путина Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина ввела санкции против чиновников и олигархов, близких к российскому президенту Владимиру Путину. Соответствующий указ сегодня подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В украинский санкционный список, который утвердили на заседании Совета нацбезопасности и обороны, в частности, попали братья Ротенберг и их многочисленные родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг" Александр Жаров и командующий Росгвардии Виктор Золотов.

Санкции включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.

Санкции были введены на три года.

Напомним, под санкции попал также глава российской госкорпорации "Ростех" и руководитель компании, входящей в состав этой корпорации.

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