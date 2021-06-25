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Встреча Путина и Зеленского может сорваться. В России назвали причину

Новина українською →
Москва, Пятница 25 июня 2021 13:01
Встреча Путина и Зеленского может сорваться. В России назвали причину Фото: президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков заявил о "противоречивой" политики Киева "в выстраивании отношений с РФ".

"Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского", - заявил он.

У Путина также не видят необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу.

"Украинский вопрос - это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России", - заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, вчера Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Отметим, ввести санкции против Чемезова и Шелкова решили на заседании СНБО 18 июня.

Кроме того, Украина ввела санкции против чиновников и олигархов, близких к российскому президенту Владимиру Путину.

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