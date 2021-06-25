Встреча Путина и Зеленского может сорваться. В России назвали причину

В России резко отреагировали на санкции Украины против российских компаний. Это может повлиять на возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина .

Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Песков заявил о "противоречивой" политики Киева "в выстраивании отношений с РФ".

"Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского", - заявил он.

У Путина также не видят необходимости что-либо пересматривать в позиции России по украинскому вопросу.

"Украинский вопрос - это Донбасс, хотя Киев считает, что это Донбасс и Крым, но Крым не обсуждается со стороны России", - заявил пресс-секретарь Путина.