Зустріч Путіна і Зеленського може зірватися. У Росії назвали причину
У Росії різко відреагували на санкції України проти російських компаній. Це може вплинути на можливість зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.
Пєсков заявив про "суперечливу" політику Києва "у вибудовуванні відносин з РФ".
"Продовження Києвом санкцій щодо російських компаній можна оцінити як кроки для недопущення зустрічі Путіна і Зеленського", - заявив він.
У Путіна також не бачать необхідності щось переглядати в позиції Росії щодо українського питання.
"Українське питання - це Донбас, хоча Київ вважає, що це Донбас і Крим, але Крим не обговорюється з боку Росії", - заявив прес-секретар Путіна.
Нагадаємо, вчора Зеленський ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти голови російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова.
Зазначимо, ввести санкції проти Чемезова та Шелкова вирішили на засіданні РНБО 18 червня.
Крім того, Україна ввела санкції проти чиновників і олігархів, близьких до російського президента Володимира Путіна.