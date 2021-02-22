Встреча Путина и Лукашенко в Сочи закончилась

Переговоры Путина с Лукашенко начались около 14 часов по киевскому времени. Потом политики покатались на лыжах и снегоходах, после чего продолжили разговор в формате рабочего обеда, однако их общение затянулось до вечера.

Российские и белорусские СМИ показали видео, как Путин провожает Лукашенко к автомобилю после окончания переговоров. Брифинга политиков для прессы по итогам переговоров не было.

Это первая встреча Лукашенко с Путиным после президентских выборов в Беларуси, результаты которых считают сфальсифицированными. В Кремле заявляли, что основными темами встречи будут вопросы развития отношений между Москвой и Минском, совместные проекты и продвижение интеграции Беларуси в Россию.