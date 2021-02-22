Зустріч Путіна та Лукашенка в Сочі закінчилася
У Сочі закінчилася неформальна зустріч російського президента Володимира Путіна з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Зустріч тривала понад 6 годин.
Завершення зустрічі транслював російський канал "Россия 24".
Переговори Путіна з Лукашенком почалися близько 14 годин за київським часом. Потім політики покаталися на лижах та снігоходах, після чого продовжили розмову у форматі робочого обіду, однак їх спілкування затягнулося до вечора.
Російські та білоруські ЗМІ показали відео, як Путін проводжає Лукашенка до автомобіля після закінчення переговорів. Брифінгу політиків для преси за результатами переговорів не було.
Це перша зустріч Лукашенка з Путіним після президентських виборів у Білорусі, результати яких вважають сфальсифікованими. У Кремлі заявляли, що основними темами зустрічі будуть питання розвитку відносин між Москвою та Мінськом, спільні проекти та просування інтеграції Білорусі в Росію.
Нагадаємо, під час зустрічі з президентом РФ Лукашенко заявив, що "дорожні карти" щодо співпраці між Москвою та Мінськом готові до підписання, а також спростував інформацію, що Білорусь планує попросити в Росії новий кредит.