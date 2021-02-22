Путин и Лукашенко уже шестой час говорят в Сочи
Президент России Владимир Путин до сих пор проводит неформальную встречу с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча политиков в Сочи длится уже шесть часов.
Об этом сообщил приближенный к окружению Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
По информации канала, Путин и Лукашенко продолжают общаться. За шесть часов встречи, политики успели покататься на лыжах, вместе пообедать, а также провели переговоры перед прессой.
О чем сейчас общаются Путин и Лукашенко, неизвестно. Однако политики уже успели рассмотреть вопросы экономики, сотрудничества между странами, а также ситуацию с пандемией коронавируса.
Фото: встреча Лукашенко с Путиным (t.me/pul_1)
Напомним, во время открытой части встречи с президентом РФ Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по сотрудничеству между Москвой и Минском готовы к подписанию.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что уже к осени Беларусь планирует получить собственную вакцину от коронавируса.