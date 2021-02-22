ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Путин и Лукашенко уже шестой час говорят в Сочи

Новина українською → Сочи, Понедельник 22 февраля 2021 20:10
Путин и Лукашенко уже шестой час говорят в Сочи Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (t.me/pul_1)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин до сих пор проводит неформальную встречу с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Встреча политиков в Сочи длится уже шесть часов.

Об этом сообщил приближенный к окружению Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

По информации канала, Путин и Лукашенко продолжают общаться. За шесть часов встречи, политики успели покататься на лыжах, вместе пообедать, а также провели переговоры перед прессой.

О чем сейчас общаются Путин и Лукашенко, неизвестно. Однако политики уже успели рассмотреть вопросы экономики, сотрудничества между странами, а также ситуацию с пандемией коронавируса.

Фото: встреча Лукашенко с Путиным (t.me/pul_1)

Напомним, во время открытой части встречи с президентом РФ Лукашенко заявил, что "дорожные карты" по сотрудничеству между Москвой и Минском готовы к подписанию.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что уже к осени Беларусь планирует получить собственную вакцину от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Александр Лукашенко Владимир Путин встреча Сочи
NEWS
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ