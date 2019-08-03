Встреча представителей МИД "нормандского формата" ожидается в конце августа

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Предполагается, что встреча состоится во Франции

Представители на уровне министерств иностранных дел стран "нормандского формата" могут встретиться во Франции в конце августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, встреча четырех представителей на уровне министерств иностранных дел планируется в конце августа.

"В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырех представителей на уровне министерств иностранных дел. Во Франции. Четыре представителя во Франции в конце августа", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда может быть саммит в "нормандском формате", во время посещения будущих народных депутатов от партии "Слуга народа" в Трускавце, где они проходят обучающие курсы.

Напомним, США готовы рассмотреть привлечение президента Дональда Трампа к нормандскому формату. По словам спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, США готовы поддержать расширение формата переговоров, однако важно понимать, что Россия настроена на прекращение конфликта.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не противрасширения нормандского формата. Так, глава РФ Владимир Путин назвал интересной идею президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске шестисторонние переговоры с участием лидеров Украины, России, Франции, Германии, США и Британии.