В России ответили на идею о расширении нормандского формата

Фото: Григорий Карасин (flickr.com/iiss_org)

В МИД РФ заверили, что не против расширения формата

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не против расширения нормандского формата. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

Так, Карасин отметил, что украинская сторона не раз выступала с идеями о расширении числа участников по урегулированию ситуации в Украине. Он подчеркнул, что РФ не против такой инициативы, но важно, чтобы и другие участники нормандской четверки - Германия и Франция – были на это согласны.

"Ранее ее (идею о расширении, - ред.) активно педалировал Петр Порошенко, настойчиво добиваясь включения США в "нормандский формат". Теперь настала очередь Владимира Александровича Зеленского выступать со схожими предложениями", - сказал замглавы российского МИД.

Как писало РБК-Украина ранее, глава РФ Владимир Путин назвал интересной идею президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске шестисторонние переговоры с участием лидеров Украины, России, Франции, Германии, США и Британии.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину новый формат переговоров по ситуации на Донбассе при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ пока не готова ответить на приглашение украинского президента к переговорам в таком формате. По его словам, в РФ будут рассматривать это предложение.