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Зустріч представників МЗС "нормандського формату" очікується в кінці серпня

Новини » Політика    03.08.2019 - 18:20
Зустріч представників МЗС "нормандського формату" очікується в кінці серпня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Передбачається, що зустріч відбудеться у Франції

Представники на рівні міністерств закордонних справ країн "нормандського формату" можуть зустрітися у Франції в кінці серпня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, зустріч чотирьох представників на рівні міністерств закордонних справ планується в кінці серпня.

"В кінці серпня передбачається зустріч у "нормандському форматі" чотирьох представників на рівні міністерств закордонних справ. У Франції. Чотири представника у Франції в кінці серпня", - сказав він, відповідаючи на питання про те, коли може бути саміт "нормандському форматі", під час відвідування майбутніх народних депутатів від партії "Слуга народу" в Трускавці, де вони проходять навчальні курси.

Нагадаємо, США готові розглянути залучення президента Дональда Трампа до нормандскому формату. За словами спецпредставника США в Україні Курта Волкера, США готові підтримати розширення формату переговорів, проте важливо розуміти, що Росія налаштована на припинення конфлікту.

Раніше заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що російська сторона не протирозширення нормандського формату. Так, глава РФ Володимир Путін назвав цікавою ідею президента України Володимира Зеленського провести в Мінську шестисторонні переговори за участю лідерів України, Росії, Франції, Німеччини, США і Британії.

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