Встреча с Лавровым покажет, возможно ли мирное решение ситуации вокруг Украины, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завтрашняя встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве покажет, готова ли Россия к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. Глава Госдепа отметил возможность обсудить итоги консультаций с Москвой по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и главы МИД Германии Анналеной Бербок.

"Завтра (21 января в Женеве - ред.), когда я увижу своего российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью обсудить прошедшие консультации США и НАТО с Россией", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить, готова ли Россия к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.