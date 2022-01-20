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Встреча с Лавровым покажет, возможно ли мирное решение ситуации вокруг Украины, - Блинкен

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Берлин, Четверг 20 января 2022 16:56
Встреча с Лавровым покажет, возможно ли мирное решение ситуации вокруг Украины, - Блинкен Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завтрашняя встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве покажет, готова ли Россия к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. Глава Госдепа отметил возможность обсудить итоги консультаций с Москвой по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и главы МИД Германии Анналеной Бербок.

"Завтра (21 января в Женеве - ред.), когда я увижу своего российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью обсудить прошедшие консультации США и НАТО с Россией", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что по итогам встречи с Лавровым можно будет судить, готова ли Россия к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Напомним, Энтони Блинкен посетил Украину с визитом 19 января, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Отметим, 20 января Блинкен находится с визитом в Германии, где встретился с главой МИД страны Анналеной Бербок. Завтра, 21 января, в Женеве запланирована встреча госсекретаря с российским министром иностранных дел.

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