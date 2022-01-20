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Зустріч з Лавровим покаже, чи можливе мирне вирішення ситуації навколо України, - Блінкен

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Берлін, Четвер 20 січня 2022 16:56
Зустріч з Лавровим покаже, чи можливе мирне вирішення ситуації навколо України, - Блінкен Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що завтрашня зустріч з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Женеві покаже, чи готова Росія до мирного вирішення ситуації навколо України. Глава Держдепу відзначив можливість обговорити підсумки консультацій з Москвою щодо так званих "гарантій безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Блінкена і глави МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Завтра (21 січня в Женеві - ред.), коли я побачу свого російського колегу, я думаю, це буде хорошою можливістю обговорити минулі консультації США і НАТО з Росією", - сказав Блінкен.

Глава Держдепу підкреслив, що за підсумками зустрічі з Лавровим можна буде судити, чи готова Росія до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

Нагадавши, Ентоні Блінкен відвідав Україну з візитом 19 січня, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Зазначимо, 20 січня Блінкен перебуває з візитом у Німеччині, де зустрівся з главою МЗС країни Анналеною Бербок. Завтра, 21 січня, у Женеві запланована зустріч держсекретаря з російським міністром закордонних справ.

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